Kremlini konfirmoi sot orarin e takimit të shumëpritur midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump në Alaskë, ku bisedimet pritet të nisin nesër rreth orës 11:30 të mëngjesit (21:30 me oren tonë).
Lufta e Rusisë kundër Ukrainës do të jetë në krye të axhendës, sipas këshilltarit për politikën e jashtme të Kremlinit, Yuri Ushakov, të cituar nga agjencitë ruse të lajmeve.
Trump dhe Putin do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp pas konsultimeve. Përveç Ushakovit në delegacionin e nivelit të lartë rus do të jenë ministri i Jashtëm Sergei Lavrov, ministri i Mbrojtjes Andrey Belousov, ministr i Financave Anton Siluanov dhe kryenegociatori i Kremlinit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kirill Dmitriev.
Takimi do të mbahet në bazën ushtarake Elmendorf-Richardson në Anchorage, qyteti më i madh i Alaskës, dhe do të jetë përballja e parë mes dy udhëheqësve që nga marrja e detyrës nga Trump në janar dhe që nga nisja e pushtimit të plotë rus të Ukrainës nga Putini në shkurt 2022.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky dhe aleatët e tij evropianë po e ndjekin me shqetësim rezultatin e takimit, mes frikës se bisedimet mund të çojnë në një marrëveshje për lëshime territoriale ndaj Rusisë, të cilat Kievi i ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike.
Leave a Reply