Bisedimet, të planifikuara për gjysmën e parë të nëntorit në Abu Dhabi, janë planifikuar të mbahen në një format trepalësh që përfshin Rusinë, Shtetet e Bashkuara dhe Ukrainën, u tha gazetarëve të premten zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.
Megjithatë, zyrtari rus nuk e përjashtoi mundësinë që vendet evropiane të marrin pjesë në negociata, duke vënë në dukje se asgjë nuk mund të përjashtohet paraprakisht.
Sipas informacionit të cituar nga agjencia e lajmeve Tass, bisedimet pritet të përqendrohen në garancitë e sigurisë për Rusinë dhe Ukrainën pas arritjes së një marrëveshjeje paqeje. Në këtë dritë, çështja e arkitekturës evropiane të sigurisë mund të përfshihet gjithashtu në axhendë.
Mundësia e pjesëmarrjes evropiane është e hapur.
I pyetur nëse Kremlini e përjashton mundësinë që bisedimet të shndërrohen në bisedime katërpalëshe, me pjesëmarrjen e Evropës, Peskov u përgjigj: “Asgjë nuk mund të përjashtohet paraprakisht. Megjithatë, këto negociata për të cilat po flasim, të cilat janë planifikuar për gjysmën e parë të nëntorit në Abu Dhabi, do të mbahen në një format trepalësh.”
Deklarata lë të hapur mundësinë e zgjerimit të përbërjes së negociatave, megjithatë, pa konfirmuar ndonjë pjesëmarrje evropiane për momentin.
Tankeri i parë me naftë ruse niset për në SHBA
Zëdhënësi i Kremlinit konfirmoi gjithashtu dërgimin e cisternës së parë që transportonte naftë ruse në Shtetet e Bashkuara.
Siç tha ai, Ministria Ruse e Energjisë ka njoftuar tashmë se ngarkesa e parë është nisur për blerësit e saj në SHBA, ndërsa dërgesat pasuese pritet të zhvillohen në mënyrë të rregullt.
“Mendoj se ka pasur njoftime nga Ministria e Energjisë se cisterna e parë është nisur tashmë për në destinacionin e saj, për blerësit e saj. Që tani e tutje, dërgesat do të vazhdojnë me një ritëm të qëndrueshëm”, tha Peskov.
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Burimi: Botë
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