Nga Mimoza Ibra

Biznesi i vogël dhe ai i mesëm do të ketë mundësinë që, duke filluar nga ky vit, të përfitojë kredi bankare me norma më të ulëta interesi.

“Gjatë dy viteve të fundit kemi konstatuar një ritëm mjaft të vogël të kreditimit të biznesit të vogël, të mesëm dhe atij mikro, në raport me atë të biznesit të madh, që shfaq një ritëm rreth 4 herë më të shpejtë të rritjes së kredisë. BSH vë në dispozicion të bankave të nivelit të dytë një sasi likuiditeti 25 mld lekë dhe këtë likuditet bankat mund ta përfitojnë vetëm për të kredituar bizneset mikro, të vogla dhe të mesme me një normë interesi jo më të lartë se 3.5%. Tavani maksimal i kredisë që mund të disbursohet nga një bankë në një biznes është një tavan prej 25 mln lekësh, me qëllim që të përfitojnë sa më shumë biznese.”, tha Erald Themeli, Drejtor i departamentit të politikës monetare në Bankën e Shqipëriseë.

Nga ky program kreditimi do të përfitojnë të gjithë sektorët, por fokusi kryesor do të jetë te bujqësia, si një nga degët e ekonomisë më pak të kredituara nga bankat.

“Është një ndihmë e madhe që jepet për boizneset në këtë moment kohor. Këto biznese do të krijojnë një historik marrëdhëniesh me bankat. Nuk do të ketë kufizime në sektorë dhe as kriter për shpërndarjen gjeografike. Por ne e kemi theksuar se sektori i bujqësisë është ai më problematiku pëqr t aksesuar kredi, i kemi bërë thirrje bankave ta trajtojnë në mënyreë prioritare kreditimin e sektorit bujqësor.”

Kjo linjë e re kreditimi do të jetë aktive deri në vitin 2030 dhe kusht për bizneset aplikuese do të jetë që paratë të përdoren për investime.