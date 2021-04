Kreu i socialistëve të Fierit, njëherësh kandidat i Partisë Socialiste në Qarkun e Fierit, Petro Koçi ka thumbuar dhe injoruar kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha sa u takon premtimeve të tij elektorale.

Përmes një statusi në rrjetet sociale, Petro Koçi shprehet se kredia e Bashës quhet Sali Berisha, ndërsa sipas tij, këstet titullohen Ilir Meta.

Kështu që nisur nga kjo situatë, zv/ministri iu bëri thirrje qytetarëve që të dielën e 25 prillit të votojnë për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën kryeministër.

“Edhe Lul Basha premton kredi për ju. Por a e dini si e ka emrin kredia që ju jep ai? Lulzim Basha ju jep kredinë me emrin Sali Berisha. Dhe kësti që ju duhet të paguani quhet Ilir Meta. Këtë kredi dhe këstet e saj i keni hequr ne kurrizin dhe xhepat tuaj ndër vite. U bëj thirrje atyre që kanë votuar ndryshe deri dje: Votoni Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Shpëtoni Partinë Demokratike nga Lul Basha dhe shpëtoni Shqipërinë nga Lëvizja Socialiste për Integrim”, shkruan Koçi.

Nga ana tjetër, zv/ministri i Mbrojtjes, Petro Koçi shprehet i bindur se vetëm Partia Socialiste ofron të ardhme të mirë dhe siguri për qytetarët.

Përmes një statusi të dytë në rrjetet sociale, e teksa ndan detaje nga një takim elektoral në Havales të njësisë administrative Libofshë, Petro Koçi theksoi se në mandatin e tretë Partia Socialiste do të zgjidhë çfarë nuk ka mundur të bëjë gjatë 2 mandateve.

“Në fshatin e vogël të Libofshës, Havaleas, takimet me banorët i bëmë derë më derë e nuk lamë banor pa takuar. I përshëndetëm dhe i dëgjuam gjithçka na thanë, shqetësimet dhe ato që kemi mundur të zgjidhim në këtë fshat në vitet e fundit. Deri më sot, këtu kemi zgjidhur disa problematika. Mandatin e tretë qeverisës së Partisë Socialiste, së bashku me pushtetin vendor, do të zgjidhim çfarë nuk kemi mundur të bëjmë. Shqipëria e ardhmja jonë. S’ka kohë për pushim. Havalejasi Voton Partinë Socialiste! Partia Socialiste Mandati 3”, tha ndër të tjera kreu i socialistëve të Fierit, njëherësh edhe kandidat i Partisë Socialiste në Qarkun e Fierit, Petro Koçi.

g.kosovari