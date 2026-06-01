Politologu Afrim Krasniqi ka komentuar mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar të PD, duke theksuar se shumica e pjesëmarrësve u përqendruan te mesazhet “rroftë kryetari”, duke iu referuar Sali Berishës.
I ftuar në emisionin “Off the Record”, Krasniqi tha se katër emra vlenin për t’u mbajtur shënim sa i takon diskutimeve: Tabaku, Xhaferri, Këlliçi dhe Hasimja.
Politologu po ashtu vë në dukje se nuk pati debat për qeverisjen dhe mesazhet u fokusuan te mbijetesa.
“Nuk pritej të kishte ndonjë ndryshim. I kam ndjekur debatet, kam mbajtur shënim 4 emra, Jorida Tabaku, Besart Xhaferri, Belind Këlliçi edhe Ermal Hasimja, që kanë qenë 4 mesazhe për t’u dëgjuar, të tjerët ishin rroftë shefi, rroftë kryetari dhe luftonin për një vend. Nuk pati debat për qeverisjen. Më bëri përshtypje që përdorën, ‘ja ne arritëm mbijetuam’, kur qytetarëve i është thënë ndryshe në atë kohë, u është thënë do fitojmë zgjedhjet. Kurse ata u thanë që ka qenë qëllimi të fitohej kundër rivalit në PD, dhe për të marrë selinë e partisë. Ndryshimi në një parti në Shqipëri nuk lidhet me një Këshill Kombëtar, por lidhet me stafin drejtues. As Kryesia madje s’ka vlerë. Ajo teza, të ndryshojmë veten për të ndryshuar Shqipërinë është parakusht, dhe duhet parë se çfarë mund të ndryshohet në kushtet kur kryetari është i pandryshueshëm”, tha Krasniqi.
