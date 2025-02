Lirim Krasniqi, bashkëdrejtues i GERMIN, ka deklaruar se Kosova është një shembull i shkëlqyer i demokracisë në rajon, sidomos për mënyrën e organizimit të zgjedhjeve.

Duke komentuar procesin e votimit dhe numërimit të votave, si dhe rezultatet e deritanishme ku Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar rreth 42% të votave, Krasniqi shprehu se votuesit kanë dërguar dy mesazhe të qarta përmes këtyre zgjedhjeve. Sipas tij, një mesazh është drejtuar për partitë që janë në pushtet dhe një tjetër për partitë opozitare.

“Procesi zgjedhor ishte shembullor në aspektin teknik, pa ndodhur asnjë incident. Kosova ka treguar edhe një herë se është shembulli më demokratik në rajon. Zgjedhjet u organizuan shkëlqyer, rezultatet dolën shpejt dhe u pranuan nga të gjithë aktorët politikë. Votuesit kanë dërguar dy mesazhe: një për partitë në pushtet, që kërkon kompromis për bashkëqeverisje, dhe një për partitë opozitare, që tregon rritje besimi, por jo mjaftueshëm për t’i besuar pushtetin”, tha Krasniqi.

Ai gjithashtu komentoi rezultatin e Lëvizjes Vetëvendosje, duke shtuar se nëse Albin Kurti formon një qeveri pa Listën Serbe, do të jetë i detyruar të bëjë koalicion me një nga partitë shqiptare, si PDK, LDK, ose AAK.

“Nëse z. Kurti formon qeverinë pa Listën Serbe, ai do të duhet të bëjë koalicion me një nga partitë shqiptare, si PDK, LDK ose AAK. Nëse do një qeveri të fortë me më shumë numra, atëherë do të bashkëpunojë me LDK ose PDK, ndërsa për një qeveri më të vogël që ai e dominon, mund të bëhet koalicion me AAK”, shtoi Krasniqi.

Për më tepër, Krasniqi theksoi se Lëvizja Vetëvendosje duhet të reflektojë dhe të shohë pushtetin si një mjet për avancimin e agjendave kombëtare, duke bashkëqeverisur me të tjerët. Ai theksoi se VV nuk mund të formojë një qeveri të vetme pa përfshirë partitë e tjera shqiptare, përveç minoriteteve etnike.

Pyetur mbi rënien e përqindjes së numrit të votuesve krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, Krasniqi shpjegoi se KQZ nuk ka përditësuar listat zgjedhore me numrin e saktë të banorëve të Kosovës. Si pasojë, numri i përgjithshëm i votuesve ka mbetur i njëjtë me katër vjet më parë, dhe rënia në përqindje nuk është e vërtetë. “KQZ ende nuk ka pastruar listat e votuesve nga ata që kanë ndërruar jetë, dhe kjo ka ndikuar në përqindjen e ulur të votuesve. Megjithatë, numri total i votuesve është po ai i vitit 2021”, përfundoi ai.