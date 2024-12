omor Alizoti, drejtues politik i Partisë Demokratike në Qarkun e Elbasanit, i ftuar në studion e “Çdokënd” me Merita Haklajn, në A2 CNN, deklaroi se “njolla” e “non gratës” nuk e pengon fare Partinë Demokratike.

“Edi Rama thotë se nuk merret Amerika me Berishën, por nuk duhet të harrojmë që ishte kjo Amerika e madhe që ia dha “non gratën” Sali Berishës. Pra, u mor me Berishën dhe me Partinë Demokratike. Nëse qeveria Trump thotë se “non grata” na ka prishur marrëdhëniet ndërkombëtare, do të hiqet. Ja ku bie “non grata”. Unë mendoj që kjo nuk e pengon fare Partinë Demokratike. Unë besoj vendin ku jetoj dhe nuk e dinë amerikanët se si jetojmë ne këtu”, deklaroi Alizoti.

“Amerikanët janë superfuqi sepse janë të arsyeshëm. Ata janë ulur edhe me talebanët që i kanë pasur kundërshtarë. E kanë kuptuar që ata ishin faktor politik në atë zonë dhe kaq. PD-ja është opozita shqiptare. Mund ta duash apo jo, ajo është”, shtoi Alizoti.