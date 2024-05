Publicisti i njohur Agim Xhafka i njohur si përkrahës i “Rithemelimit“, thotë se Sali Berisha po të dojë edhe në këtë moshë të thyer mund të bëjë fëmijë, (Kuptohet me bashkëshorten, Lirinë), dhe ta bëjë Zenin me një vëlla të vogël! Komentin superlativ, Xhafka, e ka bërë poshtë një shënimi të Çim Pekës i cili kritikonte qëndrimin e qeverisë britanike në gjyqin që ka hapur Berisha në Londër e cila ka deklaruar mes të tjerave se Berisha nuk ka më shanse, (I referohet edhe moshës 77-vjeçare), të bëhet më kryeministër dhe të fitojë zgjedhjet e 2015 me forcën politike që drejton.

Pikërisht për t’i treguar Britanisë së Madhe që Berisha, pavarësisht moshës e të tjerave fiton zgjedhjet dhe bëhet kryeministër, Xhafka ka treguar se ai jo vetëm kaq por edhe mund të ngjizë edhe një fëmijë tjetër siç edhe ka bërë së fundmi ylli i Hollivudit Robert De Niro në moshë të thyer.

“De Niro është një vit më i madh se doktori dhe lindi çunin. Ndaj gjykatësi anglez të urojë që Berisha përveç se kryeminostër ka fuqi ta bëjë dhe Shkëlzenin me vëlla“, shkruan Agim Xhafka poshtë postimit të Çim Pekës./Alfapress.al