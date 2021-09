Pasi zhvilloi një sezon shumë të mirë me Vitesse në Holandë, duke shënuar 11 gola, drejtuesit e klubit anglez e huazuan sërish, kësaj radhe në Premier League, te Southampton.

Por, tifozët e Chelsea, duke marrë shkas edhe nga goli i djeshëm i Brojës që i dha fitoren Shqipërisë ndaj Hungarisë, kanë nisur ta quajnë “Diego Costa 2.0”.

“Është Diego Costa 2.0. Përfundimisht është e njëjta prerje”, shkruan një tifoz në Twitter. Një tjetër shton: “Broja do të jetë shumë i veçantë për Chelsea-n. Ai do të jetë një emër i madh për klubin një ditë. Do të dojë kohë, por është e pashmangshme”.