Ambasadorja amerikane Yuri Kim e ka cilësuar stërvitjen ushtarake ‘Defender 21’, si një moment historik për marrëdhënien Shqipëri Amerikë.

‘Ditë krenare për SHBA dhe Shqipërinë në Ditën e Hapur për ‘DefenderEurope21’, stërvitja më e madhe e udhëhequr nga SH.B.A. në Ë.Balkans. 28,000 trupa nga 26 vende të NATO dhe vendet partnere që ushtrojnë në 16 vende për të forcuar gatishmërinë, aftësitë dhe ndërveprimin. Shqipëria po pret aktivitetet më të mëdha.

Ky moment historik për SHBA dhe Shqipërinë vjen ndërsa ne festojmë 30 vjet nga fundi i diktaturës komuniste dhe fillimi i demokracisë në Shqipëri, rifillimin e marrëdhënieve diplomatike të SHBA me Shqipërinë; një shekull që SHBA qëndroi në favor të Shqipërisë..

Momenti historik është përsëri mbi ne. SHBA do të vazhdojë të qëndrojë me Shqipërinë ndërsa ju ndërmerrni detyra të vështira tani të nevojshme për të arritur potencialin e plotë të Shqipërisë. Ne jemi krenarë që ju quajmë një mik dhe aleat, dhe do të jemi me ju – #KrahPerKrah – sot, nesër, gjithmonë.’- shkruan Yuri Kim.