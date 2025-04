Ndërsa na ndajnë edhe disa javë nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit, Komisioni zgjedhor i Zgjedhjeve ka informuar qytetarët që jetojnë jashtë Shqipërisë mbi afatet për fletët e votimit.

Në një postim në rrjetin social Facebook, kreu i KQZ, Ilirjan Ce;libashi ka bërë me dije se fletët e votimit për zgjedhjet e 11 majit, do të mbërrijnë në Europë nga datat 15 deri më 22 prill, ndërsa në kontinentet e tjera do të mbërrijnë nga data 15 prill deri më 25 prill.

Celibashi sqaron se pasi të merren fletët e votimit, qytetarët do duhet ta dërgojnë në KQZ brenda 3 ditësh.

Celibashi thekson se procesi nuk ka asnjë kosto, pasi kostoja e postës mbulohet nga KQZ.

