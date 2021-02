Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) nga 6 mijë e 700 zarfe me fletëvotime të ardhura nga diaspora, deri më tani ka aprovuar 4 mijë e 811 sosh, ndërsa janë refuzuar 1 mijë e 891.

Këto fletëvotime janë refuzuar për shkak se ato janë dërguar nga votues të refuzuar në periudhën e aplikimit, nga votues të paidentifikuar dhe për shkak që kanë bashkangjitur dokumente jo valide.

Zëdhënësi i KQZ-së Valmir Elezi, tha se në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR) po vijon procesi i vlerësimit të pakove me fletëvotime dhe selektimi i tyre. Ai tha se gjatë periudhës së votimit përmes postës kanë pranuar rreth 43.500 pako me fletëvotime dhe vetëm pas verifikimit të çdo pakos do të dihet se sa është numri i fletëvotimeve nga jashtë vendit.

“Nga procesi i vlerësimit të pakove të supozuara me fletëvotime, deri më tani nga 6 mijë e 700 zarfe me fletëvotime janë aprovuar 4 mijë e 811 ndërsa janë refuzuar 1 mijë e 891 zarfe me fletëvotime. Arsyet se përse janë refuzuar kanë të bëjnë me faktin se ato janë dërguar nga votues të refuzuar në periudhën e aplikimit; nga votues të paidentifikuar votim grupor, nga votues që kanë bashkangjitur dokumente jo valide apo nga votues që kanë dërguar fletëvotime më shumë se një herë”, tha Elezi.

Ai tha se besojnë që brenda disa ditëve do të përmbyllet procesi i vlerësimit të pakove dhe skanimi i listës së votuesve, që më pastaj të fillojë numërimi i votave nga jashtë vendi.

“Po besojmë që brenda disa ditëve do të përmbyllen këto procese më mënyrë që të mund të fillojmë me numërimin e fletëvotimeve nga jashtë vendi, pastaj fletëvotimeve me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta”, tha Elezi.

Zëdhënësi i KQZ-së bëri të ditur se deri më tash kanë publikuar rreth 70 për qind të të dhënave te formularëve të subjekteve politike.

“Qendra e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar me procedimin e të dhënave nga formularët e rezultateve. Deri më tani, nga 2 mijë e 382 vendvotime, janë proceduar të dhënat e formularëve të subjekteve politike për 1.661 vendvotime apo rreth 70 për qind, si dhe të dhënat nga formularët e kandidatëve për 1.324 vendvotime apo rreth 59 për qind”, tha Elezi.

Po ashtu, Elezi tha se në QNR është duke u vazhduar me skanimin e listës përfundimtarë të votuesve, ku deri më tani tha se janë skanuar 1 mijë e 244 vendvotime apo rreth 53 për qind e saj./a.p