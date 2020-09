Ditën e sotme, në orën 16:00 Komisioni i Posaçëm për Zgjedhjen e anëtarëve të KQZ-së do të zhvillojë një dëgjesë me 27 kandidatët.

Kjo dëgjesë do të zhvillohet për pozicionet e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisionit Rregullator dhe Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve.

Kandidatët me të cilët do të zhvillohet dëgjesa:

1. Admir Drago KOMISIONER + rregullator + KAS

2. Agim Paskali rregullator + KAS

3. Agron Haxhimihali KOMISIONER + nënkomisioner + rregullator

4. Agron Sulshabanaj KAS

5. Arben Xhiku KOMISIONER + rregullator

6. Arben Isaraj KAS

7. Ardjan Myslimaj KOMISIONER + rregullator

8. Arens Çela rregullator + KAS

9. Behar Zeneli rregullator

10. Besnik Maho KAS

11. Bledar Skënderi KOMISIONER

12. Drita Avdyli KOMISIONER + rregullator

13. Dritan Çaka KOMISIONER + rregullator + KAS

14. Elona Bano rregullator

15. Elvin Lako KOMISIONER + rregullator + KAS

16. Elvis Çefa nënkomisioner + rregullator + KAS

17. Emiliano Braho rregullator + KAS (skualifikohet për rregullator)

18. Esmir Rringaj KAS

19. Fatmir Tafaj KAS

20. Farie Osmani KAS

21. Florian Beqiraj rregullator + KAS

22. Gentian Rumano KAS

23. Haki Mustafa KOMISIONER + nënkomisioner + rregullator

24. Halil Hyseni KOMISIONER

25. Helga Vukaj KOMISIONER + nënkomisioner+ rregullator + KAS

26. Hysen Osmanaj KOMISIONER + nënkomisioner+ rregullator + KAS

27. Ilirjan Rusmaili KOMISIONER + KAS

Më 17 shtator Kuvendi votoi me 95 vota pro, 5 kundër dhe 3 abstenim ngritjen e Komisionit të Posaçëm për zgjedhjen e anëtarëve të KQZ-së. Kryetari i këtij komisionit do të jetë Damian Gjiknuri kryetar, ndërsa anëtarët e tjerë nga Partia Socialiste janë Adnor Shameti dhe Alket Hyseni. Ndërkohë anëtarët nga opozita parlamentare janë Myslim Myurrizi dhe Edmond Stojku dhe nga opozita jashtëparlamentar do të jetë Oerd Bylykbashi. Komisioni parashikohet të përmbyllë veprimtarinë deri më 2 tetor.

g.kosovari