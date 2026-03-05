Shefja e Politikës së Jashtme të Bashkimit Europian, Kaja Kallas, paralajmëroi nga Brukseli se vendet e rajonit druhen se konflikti i hapur i Teheranit me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin mund të përshkallëzojë në luftë civile brenda Iranit.
“Kur bisedojmë me vendet e rajonit, edhe ata janë të shqetësuar për luftëra civile brenda Iranit, për shkak të udhëheqjes së regjimit dhe asaj që po ndodh atje. Irani po eksporton luftën, duke u përpjekur ta zgjerojë atë në sa më shumë vende që të mundet për të mbjellë kaos”, tha Kaja Kallas – shefja e politikës së jashtme të BE-së.
Përtej krizës politike, Brukseli po monitoron me alarm sigurinë detare. Kallas konfirmoi se asete detare europiane janë dërguar në rajon për të mbrojtur rrugët tregtare, veçanërisht Ngushticën e Hormuzit, e cila mbetet jetike për tregtinë globale.
“Siguria e Ngushticës së Hormuzit dhe e rrugëve tregtare është jashtëzakonisht e rëndësishme për Bashkimin Europian, por edhe për vendet e Gjirit. Ne po përpiqemi t’i mbajmë këto rrugë të hapura”, tha Kaja Kallas – shefja e politikës së jashtme të BE-së.
Italia, Spanja, Franca dhe Holanda po koordinojnë dërgimin e aseteve ushtarake në Qipro, ka bërë me dije ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, ndërsa ngriti alarmin për rritjen e pajustifikuar të çmimeve si pasojë e bllokadës detare.
“Bllokimi i Ngushticës së Hormuzit, një kalim jetik për furnizimet globale të energjisë, po shkakton shqetësim. Çmimet e naftës dhe gazit janë rritur ndjeshëm. Primet e sigurimit në rrugët detare janë rritur dhe çmimet e konsumit po ashtu, ndonjëherë në mënyrë të pajustifikuar”, tha Antonio Tajani – ministër i jashtëm i Italisë.
Ndërkohë, sekretari britanik i Mbrojtjes, Healey, ndodhet në bazën e Mbretërisë së Bashkuar në Qipro, pasi u shënjestrua me dron nga Irani.
