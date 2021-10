Kozak Braçi, ose siç njihet si “Mbreti i Instagramit” ka rrëfyer edhe njëherë momentin kur u mor peng nga disa persona disa ditë më parë.

Ai sqaron se sherri me Fabio Dushkun ka nisur pas debateve dhe sharjeve që ata të dy kanë shkëmbyer me njëri-tjetrin në rrjete sociale.

I ftuar në emisionin Zonë e Lirë, Braçi tregon momentet që nga pengmarrja e tij poshtë shtëpisë në zonën e Alliasit, e deri tek momentet ku autorët u futën “live” në Instagram.

Kozak Braçi thekson se për rrëmbimin e tij janë harxhuar 20 mijë euro, por pa bërë një sqarim të qartë.

“Edhe unë pata bërë pak gabim. E shava. Më hodhën një tritol te shtëpia dhe aty fillova të shaja dhe unë. Nisi grindje në Instagram, budallëqe me story, u kapëm kot. Më hodhën atë tritolin te shtëpia, si të shikosh nënë të qajë në shtëpi. Me atë kisha sherr dhe mendova që ma bëri ai. Fillova ta shaja dhe dola nga shinat. Bëra gabim dhe unë. Të rrëshket ndonjëherë këmba dhe nuk di çfarë bën. Dhe ai personi që kam sharë nuk ishte ndonjë kalama, ishte me pozita. Presioni ishte shumë i madh. Nuk ishte mirë të bëjë video se ajo ishtë gjë koti.

Kur u mora peng doja veç të shpëtoja, nuk mendoja gjë tjerët, vetëm të lirohesha. Si të shohësh 13 veta që kanë ardhur për ty normal që ke frikë. Është gjëja më e keqe të të marrin peng. Isha në shtëpi. Kisha 1 muaj që më ruanin, por nuk më kapnin, me kamera nëpër makina, se nuk ishte kollaj që të kapesha. Ruhesha. Bëja lëvizje të kontrolluara. Kur ke famë nuk del tek pullë. Edhe nuk ruhesha dhe shumë fare por e neglizhova situatën. Ishte ora 18:00, isha live, mora një taksi në telefon dhe i thashë dua të iki në studio të regjistroja këngën. Marr taksinë, e merrja përherë. Hipi në taksi mbrapa, atë ditë sikur e ndjeja.

I them ec shpejt se mos na marrin peng. Më del një grua që kam te lagjia, një grua me karrocë. Ajo më vonoi. Futem te makina dhe më ndaluan 4 makina, më bllokojnë poshtë shtëpisë edhe më marrin peng. U futa në peng, shumë presion i madh, shumë adrenalinë e madhe. Janë harxhuar 20 mijë Euro të kapesha unë”, tha Kozaku në “Zonë e Lirë”.

