Politologu Adri Nurellari komentoi situatën politike në Kosovë, duke theksuar se dështimi për zgjedhjen e Presidentit të ri “konfirmon armiqtë tanë historikë, të cilët nëse kanë pasur një tezë që kanë përmendur pafund ka qenë paaftësia e shqiptarëve për vetëqeverisje dhe për shtetformime”.
“Kjo është një kosto shumë e madhe dhe e pamerituar për Kosovën dhe vetëm konfirmon qoftë skeptikët në Evropë, qoftë dashakeqësit ndaj Kosovës, qoftë edhe armiqtë tanë historikë, të cilët nëse kanë pasur një tezë që kanë përmendur pafund ka qenë paaftësia e shqiptarëve për vetëqeverisje dhe për shtetformime. Kjo e la shijen e hidhur domethënë, duke demoralizuar dhe mbështetësit më të zjarrë të Perëndimit me këtë papërgjegjshmëri. Dhe po ashtu kostoja është e pallogaritshme. Më së miri po tregohet nga fakti që si Kosova, ashtu edhe Shqipëria janë në një hemorragji të rinisë. Çdo vit mbi 40 000 qytetarë të Kosovës, kryesisht mosha e re, e braktisin vendin. Vetëm në këto pesë vitet e fundit mbi 300 000 qytetarë të Kosovës kanë marrë rezidencë për herë të parë në Bashkimin Europian, kryesisht moshë e re. Pra, zhgënjimi është i madh dhe i prekshëm dhe pasojat janë po ashtu të mëdha”, tha Nurellari, i ftuar në studion e “ÇdoKënd” nga Merita Haklaj, në A2CNN.
Sipas tij, kjo krizë ishte e pritshme.
“Kjo zgjedhje e Presidentit nuk bëhej dot vetë nga Albini, por as pa Albinin nuk bëhej sepse në fund të fundit duheshin 2/3-at e votave. Nëqoftëse ka përgjegjësi politike, përgjegjësia është proporcionale me forcën politike. Pra, kush ka forcë më të madhe, peshë më të madhe politike, pa dyshim që ka përgjegjësi më të madhe. Aq më tepër që u pa qartazi që e gjithë kjo sjellje e Kurtit ishte një teatër në fakt, sepse ai në vetvete është përpjekur që të polarizojë situatën e të jepte përshtypjen sikur ai me të vërtetë e kishte vullnetin për të pasur një President konsensual me oferta relativisht naive të hedhura në publik dhe me tentativa për të deformuar opinionin publik dhe për t’ia vendosur fajin opozitës, por pa oferta konkrete të sinqerta dhe kjo është arsye pse para një jave të dyja partitë kryesore të opozitës refuzuan të takoheshin sepse e panë që ishte një skenar marketingu politik për t’ia hedhur fajin opozitës, por pa ofertë konkrete”, shpjegoi Nurellari.
Sipas tij, “Kurti ka dashur thjesht që të shterohej koha kushtetuese dhe postin e Presidentit ta merrte zëvendësuesi, që është kryetari i Kuvendit”.
“Pra, Kurti nuk donte një President konsensual, sepse Presidenti konsensual pa dyshim që nuk do pranonte të bënte çfarë donte ai. Nuk donte as Vjosa Osmanin, e cila u vetëdeklarua që mori pjesë në një manipulim elektoral dhe ia përshtati datën e 28 dhjetorit sipas leverdisë së Kurtit, por i duhej një kukull e bindur politike, që në fakt e gjeti tek Albulena Haxhiu, për të cilën ka bërë 47 seanca vitin e kaluar për ta zgjidhur si kryetare Kuvendi”, u shpreh Adri Nurellari.
