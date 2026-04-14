Deputetët e Kuvendit kanë ndërmarrë hapa konkretë lidhur me dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Gaza. Kryesia, në mbledhjen e saj, këtë çështje e ka vendosur si pikë të rendit të ditës për seancën e së premtes.
Paraprakisht, drita jeshile iu dha në Komisionin për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes, ku anëtarët e komisionit vlerësuan se ky vendim dëshmon pjekurinë e shtetit dhe kapacitetin e FSK-së për të marrë përgjegjësi ndërkombëtare.
Derisa flitej për të arriturat e Forcës së Sigurisë së Kosovës, anëtari i këtij komisioni që vjen nga radhët e komunitetit serb, Sllavko Simiç, bojkotoi mbledhjen.
Leave a Reply