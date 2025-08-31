Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës njofton se nga data 23 korrik dhe deri në përfundim të afatit, më 29 gusht, përmes platformës elektronike të KQZ-së janë pranuar 56.778 aplikime për regjistrim për votim me postë, prej të cilave janë aprovuar 46.015. Ndërkaq janë refuzuar 10.094 aplikime të tjera.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, theksoi për RTK se në shumicën e rasteve të refuzuara, aplikuesit nuk kanë paraqitur njërin nga dokumentet që dëshmon adresën jashtë Kosovës. Sipas tij, procesi i regjistrimit nuk ka qenë përjashtues, pasi çdo aplikues i refuzuar është njoftuar për arsyet e refuzimit dhe për mundësinë e riaplikimit me dokumentet e domosdoshme për regjistrim.
“Vetëm shtetasit e Kosovës që janë regjistruar gjatë periudhës 38-ditore do të mund të votojnë përmes postës në periudhën e cila do të fillojë më 17 shtator dhe do të përmbyllet më 11 tetor 2025,” tha Elezi për RTK.
Elezi shton se në bazë të rregullores për regjistrimin dhe votimin jashtë Kosovës, KQZ do të sigurohet që shtetasve të Kosovës të regjistruar për të votuar me postë nga jashtë vendit, t’ua dërgojë përmes postës pakon me nga dy fletëvotime. Ndërkaq, është detyrë e secilit prej tyre që pakon me fletëvotime ta dërgojë në ndonjërën nga kutitë postare të KQZ-së, që hapen në shtete të ndryshme të botës dhe në Kosovë.
Sipas zëdhënësit Elezi, është detyrim ligjor për KQZ-në që shtetasit e Kosovës që janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës t’i largojë nga lista vendore e votuesve, e cila shpërndahet në vendvotime në ditën e zgjedhjeve.
“Pra, një shtetas që regjistrohet për të votuar jashtë Kosovës do ta gjejë emrin e tij për votim vetëm në Listën e Votuesve jashtë Kosovës. Ndërkohë, shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe që nuk janë regjistruar për votim me postë, janë në Listën e Votuesve brenda Kosovës, e cila shpërndahet në vendvotime në ditën e zgjedhjeve,” tha Elezi.
