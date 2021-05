Kosovë/ Këtë javë furnizohet edhe me 5 mijë vaksina anti-COVID-19

Kosova është shumë pas krahasuar me vendet e tjera të rajonit përsa i përket procesit të vaksinimit kundër COVID-19. Kryetarja e Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë Fatmire Kollçaku njoftoi sot se Kosova do të furnizohet me rreth 5 mijë vaksina të mërkurën.

“Sot, nga 3002 testuar, 415 të shëruar dhe 160 raste me covid-19! Rreth 5000 vaksina arrijnë të mërkurën, e pastaj vijnë pandërprerë, deri në arritje të synimit tonë.

Ndërsa treguesi më i mirë, se situata epidemiologjike në vend për momentin është më e mirë, është edhe numri më i vogël i të hospitalizuarve. Ajo çfarë na brengos ende, jane vdekjet e të prekurve nga COVID-19.Beteja vazhdon” shkruan ajo.