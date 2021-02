Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka thënë për RTV Dukagjinin se numërimi i votave nga diaspora dhe ato me kusht do të fillojë brenda disa ditëve.“Momentalisht në QNR jemi duke pranuar materiale të ndryshme zgjedhore nga komuna të ndryshme. Pastaj janë disa procedura siç është skanimi i listave përfundimtare të votuesve dhe brenda disa ditëve do të fillojmë procesin e numërimit të votave”, tha ai, përcjell Telegrafi.