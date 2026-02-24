Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor sot në 24 shkurt ish-shefin e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë (AKI), Driton Gashi, edhe në rigjykim, në lidhje me rastin e njohur si “Gylenistët”.
Ai është dënuar me 4 vjet e 8 muaj burgim, si dhe me një dënim plotësues, që ndalon ushtrimin e funksionit në administratën publike për katër vite pas përfundimit të vuajtjes së dënimit me burg.
Sipas aktakuzës, Gashi akuzohej se, gjatë kohës kur ishte në krye të AKI-së, ishte përfshirë drejtpërdrejt në dëbimin e gjashtë shtetasve turq nga Kosova, duke shkelur procedurat ligjore të parashikuara nga ligji vendor dhe konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Vendimi i gjykatës vjen pas shqyrtimit të provave dhe dëshmive, duke përfshirë dokumente zyrtare dhe dëshmitë e personave të përfshirë në këtë proces.
Gjykata ka theksuar se veprimet e të akuzuarit përbëjnë shkelje të rëndë të ligjit dhe detyrimeve institucionale, duke dërguar një mesazh të qartë për respektimin e procedurave ligjore nga të gjitha institucionet shtetërore.
Leave a Reply