Prokuroria e Kosovës ka arrestuar 6 persona me dyshimin se kanë shkelur ligjin për zgjedhjet. Për zgjedhjet për Kuvendin e së Kosovës, që po mbahen të dielën në Kosovë, Prokuroria e Shtetit ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të realizuar mbrojtjen e votës.

“Është e vërtete se nga ora 07:00 e mëngjesit jemi gardianë të ruajtjes së votës së sovranit. Po mundohemi të jemi aty në momente kritike e të iniciojmë çdo rast që ka të bëjë me shkelje eventuale kundër të drejtës së votimit, që përbën një kapitull të posaçëm nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës, që parashikon 11 vepra penale, kundër të drejtës së votimit”, tha prokurorja, Laura Pula.

Sipas saj, deri rreth orës 15:00 janë arrestuar gjashtë persona, në tri raste, të cilët janë në ndalim, me qëllim të mbledhjes së hetimeve.

Pula tha se këto raste nuk mund t’i konsiderojnë të vogla apo të mëdha, porse nuk e kanë prishur imazhin e procesit.

“Ne mund të themi jo, por kanë vepruar kundër ligjit. Për shkak të veprimeve të kundërligjshme do të ketë edhe pasoja për ta. Prokurori i Shtetit e ka mision mbrojtjen e votës. Në çdo portal që publikohet ndonjë parregullsi që brenda apo jashtë ne mund të veprojmë, ne menjëherë merremi me atë informatë edhe në atë rast prokuroria kompetente në koordinim me hetuesinë po merren”, tha Pula.