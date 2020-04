Janë konfirmuar 39 raste të reja me koronavirus në Kosovë, në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin total të të prekurve në 669 persona.

Rastet pozitive janë raste kontakti, njëzet e gjashtë raste nga komuna e Pejës, nëntë raste me vendbanim në Prizren, dy raste me vendbanim në Mitrovicën e Veriut dhe me nga një rast vendbanimet: Kërninë-Istog dhe Zveçan.

Rastet në Pejë, sipas “Expres”, bëhet e ditur se vijnë pasi një numër i madh morrën pjesë në një ceremoni mortore me datën 6 prill.

Deri më tani 21 persona janë shëruar në Kosovë dhe numri total i të shëruarve tani është 159.

g.kosovari