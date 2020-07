Pavarësisht situatës së krijuar nga Covid19 ku ka pasur shifra të larta të infektuarve dhe viktimave si në Shqipëri e Kosovë, pushimet e qytetarëve të Kosovës në Shqipëri kanë vazhduar normalisht.

Sipas shifrave zyrtare, mëngjesin e kësaj të shtune kanë kaluar rreth 7 mijë e 500 pushues me mbi 1 mijë e 500 mjete. Policia Kufitare në Morinë ashtu si çdo fundjavë ka punuar me të gjitha kapacitetet dhe me procedura të përshpejtuara për të përballuar fluksin e udhëtarëve.

Ndërkohë javën e kaluar kanë hyrë në Shqipëri 51 mijë e 146 shtetas të Kosovës. Burime jozyrtare të doganës kosovare bëjnë të ditur se rreth 1 milionë qytetarë të Kosovës, pushuan në bregdetin shqiptarë gjatë muajit korrik.

g.kosovari