Këtë të diel, (12 tetor), qytetarët e Kosovës u drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët dhe anëtarët e 38 komunave të vendit.
2,025,105 votues brenda territorit të Kosovës pritet të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, ndërsa 43,993 qytetarë janë regjistruar për të votuar me postë nga jashtë vendit.
Të gjitha qendrat e votimit janë hapur në orën 07:00 dhe do të qëndrojnë të hapura deri në orën 19:00.
Për mbarëvajtjen e procesit do të angazhohen Policia e Kosovës, Prokuroria e Shtetit, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Komisioni i Pavarur i Mediave.
Sipas KQZ-së, sot do të hapen 38 qendra votimi për votim me kusht, me gjithsej 54 vendvotime. Votimi me kusht lejohet vetëm brenda komunës ku është i regjistruar votuesi.
Numri i përgjithshëm i qytetarëve me të drejtë vote është 2,069,098.
Në këto zgjedhje marrin pjesë gjithsej 93 subjekte politike – 32 parti politike, 2 koalicione, 32 iniciativa qytetare dhe 27 kandidatë të pavarur.
Numri i përgjithshëm i kandidatëve të certifikuar është 5,624, prej tyre 205 për kryetarë komunash dhe 5,419 për kuvendet komunale.
Ndërkaq, votues të rinj janë 33,540, ndërsa 26,654 janë 18-vjeçarë që votojnë për herë të parë.
***
Rreth 17 700 qytetarë me të drejtë vote në Mitrovicën e Veriut do të mund të zgjedhin kryetarin e ri dhe përfaqësuesit e tyre në Kuvendin Komunal, ashtu sikurse edhe në 37 komunat e tjera.
Që në minutat e para pas hapjes, vihet re një interesim për të votuar në shkollën teknike në Mitrovicë Veri.
Në garë për kryetarë të kësaj komune janë dhjetë kandidatë, përfshirë kryetarin aktual Erden Atiq nga Lëvizja Vetëvendosje, shkruan A2.
Në këto zgjedhje lokale në katër komunat veriore garon edhe Lista Serbe që kishte bojkotuar zgjedhjet e parakohshme të vitit 2023, pasi më parë ishin tërhequr nga institucionet e Kosovës.
Qytetarë të shumtë serbë janë mbledhur pranë selisë së Listës Serbe si vendgrumbullim për t’u nisur më pas drejt qendrave të votimit.
Zllatan Ellek, kryetar i Listës Serbe, u shpreh pas votimit: “Është shumë mbresëlënëse dalja e madhe e njerëzve. I ftoj të gjithë të votojnë në një ditë të qetë dhe të shkojë qetë, që t’i zgjedhim udhëheqësit lokal”.
