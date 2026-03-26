Kosova ia ka dalë me sukses në Bratislavë, duke fituar 3-4 ndaj Sllovakisë dhe duke shkuar kështu në finalen e madhe, e cila do të luhet ndaj Turqisë në “Fadil Vokrri”. Vendasit kaluan në avantazh që në minutën e 6-të, me anë të Martin Valjent, i cili shënoi me kokë pas krosimit që mori nga Lukas Haraslin nga goditja e dënimit.
Kosova është kundërpërgjigjur në mënyrën më të mirë golit të shpejtë të Sllovakisë, duke barazuar shifrat me Veldin Hoxhën në minutën e 21-të, i cili shënoi me një goditje të bukur me të majtën në kufijtë e zonës së rreptësisë, pas asistit të Mërgim Vojvodës.
Në fund të pjesës së parë, Lukas Haraslin shënon direkt nga goditja e dënimit, duke përfituar nga një mungesë vëmendjeje e portierit Aro Muric dhe mbrojtjes po ashtu. Pjesa e parë mbyllet 2-1 për Sllovakinë, e dyta foli e gjitha për Dardanët.
Pas një krosimi perfekt të Mërgim Vojvodës, Fisnik Asllani shënoi një gol të jashtëzakonshëm me kokë, duke barazuar shifrat 2-2, në minutën e 47-të. Në minutën e 60-të, Florent Muslija shënon golin e avantazhit 2-3, duke ekzekutuar në mënyrë perfekte goditjen e dënimit. Në minutën e 72-të, Kreshnik Hajrizi vulos fitoren për Kosovën me golin e tij, pas një topi të ardhur nga goditja e këndit dhe pasi tentativa e parë nga Baton Zabërgja u ndal nga portieri vendas, në tentativën e dytë topi përfundoi në rrjetë, pas goditjes së qëndërmbrojtësit dardan. Në minutat shtesë, Sllovakia shënon golin e tretë me David Strelec, por nuk ka më kohë. Kosova fiton 3-4 dhe tani është vetëm 90 minuta larg Botërorit.
