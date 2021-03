Kosova rritje të shifrave me Covid/ Raportohen 771 raste të reja dhe 8 të vdekur

Kosova me shifra të larta nga COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik (IKSHPK) bën të ditur se gjatë 24 orëve të fundit, në Laboratorin e Mikrobiologjisë Molekulare në IKShPK dhe laboratoret private me metodën RT-PCR, si dhe laboratoret publike dhe private me metodën RAT, janë testuar gjithsej 3.937 mostra të marra nga ShSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren, prej të cilëve rezultojnë 771 raste pozitive.