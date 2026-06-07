Qytetarët e Kosovës u drejtohen sot kutive të votimit për të zgjedhur përbërjen e re të Kuvendit, në zgjedhjet e treta parlamentare që mbahen brenda vetëm 16 muajsh.
Qendrat e votimit janë hapur sipas orarit në mbarë Kosovën dhe deri tani procesi po zhvillohet pa incidente të raportuara.
Megjithatë, në shumicën e qendrave të votimit është vërejtur interes i ulët i qytetarëve në orët e para të ditës
Procesi vjen pas zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe 28 dhjetorit 2025, ndërsa vendi u rikthye sërish në zgjedhje pas dështimit për të zgjedhur presidentin dhe zgjidhur ngërçin politik.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të drejtën e votës e kanë 2.092.174 qytetarë. Votimi organizohet në 949 qendra votimi me 2.550 vendvotime në të gjithë Kosovën. KQZ ka bërë të ditur se këto janë zgjedhjet e 11-ta në nivel nacional që nga përfundimi i luftës.
Në garë marrin pjesë 22 parti politike dhe tre koalicione parazgjedhore. Vetëvendosje garon në koalicion me Guxo, Alternativën dhe Partinë Shqiptare Demokristiane, ndërsa PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja konkurrojnë të vetme. Pjesë e kësaj gare është edhe ish-presidentja e vendit, Vjosa Osmani, e cila i prin listës për deputetë të LDK-së, partisë ku ishte pjesë përpara mandatit presidencial.
E vetme garon edhe Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, e cila mbështetet nga Beogradi zyrtar.
Një ditë më parë ka votuar diaspora në përfaqësitë diplomatike të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, nga 27.724 votues të regjistruar jashtë vendit kanë votuar 22.414 qytetarë, ose 80.85% e tyre. Procesi është zhvilluar në 30 përfaqësi diplomatike, përfshirë ambasada dhe konsullata në Evropë, SHBA dhe Kanada.
Zgjedhjet po ndiqen me interes edhe nga Bashkimi Evropian, i cili ka kërkuar krijimin e institucioneve të qëndrueshme për të çuar përpara reformat dhe procesin e integrimit evropian. Organizimi i procesit zgjedhor i ka kushtuar buxhetit të Kosovës më shumë se 10.8 milionë euro.
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