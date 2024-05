Mosshqyrtimin e kërkesës së Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Europës, ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, e sheh si një mundësi të humbur. Në fjalën e tij pas takimit mes ministrave të Jashtëm ai tha se mbështetja e Asamblesë Parlamentare në Prill pasqyroi një përkushtim për solidaritet që duhet të ketë zë.

Ndërkohë në një postim tjetër në rrjetet sociale, Hasani ka shprehur se edhe qeveria e Kosovës duhet të veprojë shpejt për të përmbushur zotimet dhe të angazhohet në mënyrë konstruktive me partnerët.

“Dështimi për të vendosur mbi anëtarësimin e Kosovës në Ministerialin e Këshillit të Europës është një mundësi e humbur historike për Kosovën për të pasur një vend të merituar në tryezë dhe një zë më të fortë në formësimin e një Europe të bashkuar dhe demokratike.

Është e nevojshme që Qeveria e Kosovës të veprojë me shpejtësi për të përmbushur zotimet që ka marrë dhe të angazhohet në mënyrë konstruktive me partnerët dhe përkrahësit e saj të vendosur ndërkombëtarë. Kjo duhet të pasohet me një përpjekje kolektive që në të ardhmen e afërt të mbahet një tjetër Komitet Ministrash. Të gjithë duhet të veprojmë me shpejtësi për të përmbushur atë që i kemi borxh popullit të Kosovës”, tha Hasani.