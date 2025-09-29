Pas Eman Kospos që shkoi te Bosnja dhe Hercegovina dhe Leon Avdullahut tek Kosova, një tjetër talent zviceran pritet të ndryshojë ekipin kombëtar.
Gazeta zvierane “Blick” raporton se pavarësisht disa thirrjeve për ekipin kombëtar helvet, mbrojtësi Albian Hajdari, i cili në verë u transferua te Hoffenheim ka zgjedhur Kosovën.
“Në shtator, Albian Hajdari ende donte të përqendrohej në rolin e tij të ri te TSG Hoffenheim. Pas tre paraqitjeve në Bundesligë, përfshirë një ndeshje 90 minuta në humbjen 4-1 ndaj Bayern Munich, 22-vjeçari dëshiron të luajë edhe në kualifikueset e Kupës së Botës javën e ardhshme. Këtë herë, megjithatë, jo për Zvicrën, por për Kosovën”, raporton ‘Blick’.
Hajdari, i cili sipas Transfermarkt.ch ka një vlerë tregu prej 12 milionë frangash zvicerane dhe ka përfaqësuar çdo ekip kombëtar zviceran që nga niveli U15, pritet të veshë fanellën e Dardanëve në ndeshjet e radhës kualifikuese për Kupën e Botës në tetor.
Mbrojtësi mund të ketë shpresa të mëdha për një vend titullari për sfidën në shtëpi kundër Sllovenisë në Prishtinë dhe ndeshjen e kthimit kundër Suedisë, pasi kapiteni Amir Rrahmani aktualisht është i lënduar.
Krahasuar me Kospon dhe Avdullahun, rasti i Hajdarit është edhe më i hidhur për Shoqatën Zvicerane të Futbollit. Ish-lojtari i Luganos është thirrur disa herë për skuadrën e Zvicrës të Murat Yakin.
Herën e parë ishte për përgatitjet për Kampionatin Evropian në maj 2024, për të cilën Hajdarit nuk iu lejua të bashkohej pas finales së Kupës. Pastaj në nëntor për ndeshjet e Ligës së Kombeve kundër Serbisë dhe Spanjës, ku ai i ndoqi të dyja ndeshjet nga stoli, dhe së fundmi në pranverë për miqësoret në Irlandën e Veriut dhe kundër Luksemburgut.
Hajdari debutoi për Zvicrën kundër Kosovës, por meqenëse ishte vetëm një miqësore, dera mbeti e hapur për kombëtaren e vendit të tij të origjinës.
Sakaq, Kosova i ka përdorur javët dhe muajt e kaluar intensivisht për të siguruar lojtarin dhe është shpërblyer përsëri me sukses. Në një intervistë në shtator me Blick, Presidenti i Federatës së Kosovës, Agim Ademi, tha: “Do të na bënte të lumtur dhe krenarë nëse ai do të na zgjidhte ne.”
Tani ka ardhur koha dhe Ademi ia ka dalë përsëri ta bëjë Kosovën një përparësi, më të rëndësishme se vendi i i lindjes dhe i arsimit të Hajdarit.
Te Kosova lojtari i Hoffenheim përballet me konkurrencë dukshëm më të vogël në mbrojtjen qendrore sesa në Zvicër, ku Manuel Akanji, Nico Elvedi, Aurèle Amenda dhe së fundmi Stefan Gartenmann u vlerësuan më shumë.
