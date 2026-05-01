SPAK ka përfunduar hetimet ndaj shtetasit rus V.U, të akuzuar për kërcënimin e shpërthimit të një bombe në aeroportin e Rinasit, rreth 3 vite më parë.
44-vjeçari, është marrë i pandehur për “kanosje për kryerjen e veprave me qëllime terroriste”.
Sipas SPAK, në shkurt të vitit 2023 rusi ka dërguar një e-mail në adresën e Shefit Operacional të Rinasit, ku kërcënonte me shpërthimin e një bombe nëse qeveria Shqiptare nuk njeh Kosovën si Serbi, si edhe pretendonte të kishte marrë peng 2 shqiptarë.
Nga hetimi i rastit rezultoi se e-maili ishte dërguar nga shtetasi, rezident në Selanik. Pas shkëmbimit të informacionit me palën greke dhe kontrollit, rezultoi se 44-vjeçari nuk kishte marrë njeri peng, ndërsa kishte edhe precedentë të mëparshëm në dërgimin e e-maileve kërcënuese.
