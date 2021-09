Opozita në Kosovë ka hedhur sërish akuza të forta ndaj qeverisë për përkeqësimin e situatës epidemiologjike në vend.

Nënkryetari i komisionit për Shëndetësi, Armend Zemaj duke ven në dukje shifrat shqetësuese te rasteve pozitive me Covid 19, akuzoi ministrin Arben Vitia se ka nënglizhuar pandeminë.

Ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu hodhi dyshime se ka pasur manipulime të numrit të rasteve të vdekjeve ndërsa kërkoi dorëheqjen e ministrit te shendetsise.

BEKIM HAXHIU

DEPUTET I PDK-së

“Nuk preferoj që situatën me pandeminë ta diskutojmë në nivelin politik. Këtu do të duhej me na dhënë sqarime rreth eskalimit enorm të pandemisë, instituti e ministri. Qeveria ka gjet kohë me shku në pushime kurse stafi shëndetësor ka 20 muaj që as në vikend nuk pushojnë .Ka pas dyshime edhe për manipulimin e rasteve me numrin e rasteve të vdekjeve. Njëherë ministria i qet 28 vdekje pas disa minutash e përmirëson 24 vdekje. Situata edhe sot vazhdon me qenë e rëndë. Ka filluar të bijnë rastet aktive por ka rënë edhe numri i testimeve”