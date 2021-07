Xhudistja Distria Krasniqi është sot lajmi më i madh në Shqipëri e Kosovë për suksesin e saj të jashtëzakonshëm që arriti në Lojërat Olimpike “Tokio 2020”.

Ajo arriti të nderojë Kosovën në këto Lojëra Olimpike, duke fituar medaljen e artë, ku fitoi në finale përballë japonezes Funa Tonaki nëkategorinë 48 kg.

Suksesi i saj nxjerr në pah për të disatën herë menaxhim skandaloz që është bërë në Komitetin Olimpik Shqiptar që drejtohej nga Viron Bezhani dhe gjithë kupolës drejtuese të atij institucioni, të cilët nuk bën asgjë që Distria Krasniqi të përfaqësonte Shqipërinë.

Në një intervistë në vitin 2016, trajneri akutal i xhudites Driton Kuka pati deklaruar se ishte i gatshëm që t’ia ofronte Shqipërisë këtë

sportiste me kushtin e vetëm që ti mundësonin kushtet ekonomike.

“Unë kam edhe një sportiste tjetër e cila është aktualisht Kampione e Botës për të rinj në xhudo në peshën 52 kg.

Është në të njëjtën peshë me Majlindën. Unë jam i gatshëm që këtë kampione t’ia ofroj Shqipërisë, me kushtin që të kem një garanci nga shteti i Shqipërisë se do të investojë tek ajo, do t’i mundësojë kushtet ekonomike” u pat shprehur Driton Kuka për për Distria Krasniqin.

Sot ajo ka ngritur në pidestal flamurin e Kosovës me meritë të plotë si dhe ka nxjerr në pah zullumet dhe padrejtësitë që bëheshin në KOKSH-in shqiptar. (TemA)