Departamenti Amerikan i Shtetit (DASH) reagoi për mediat në Shtetet e Bashkuara pas vendimit të Kosovës për të pritur emigrantë nga SHBA-të.

“E mirëpresim bashkëpunimin për këtë prioritet kyç të administratës Trump. I jemi mirënjohës partneres sonë, Kosovës, për pranimin e shtetasve të vendeve të treta të larguar nga Shtetet e Bashkuara dhe për lehtësimin e kthimit të sigurt të këtyre të huajve në vendet e tyre të origjinës”, deklaroi Departamenti i Shtetit.

Siç sqaroi edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, Kosova do të pranojë 50 individë të deportuar nga SHBA-të. Ata do të pranohen dhe strehohen në Kosovë me qëllim “lehtësimin e kthimit të tyre të sigurt në vendin e prejardhjes”.

Përzgjedhja, sipas Kurtit, do të bëhet nga një listë e propozuar, për ata që plotësojnë kriteret e caktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendin publik.

“Gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë, këta persona do të veprojnë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe do të gëzojnë të drejtat e përcaktuara po sipas legjislacionit tonë në fuqi”, tha Kurti më herët.

Marrëveshja u konfirmua edhe nga ambasada e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për CBS News.

“Në përgjigje të kërkesës nga Shtetet e Bashkuara lidhur me pranimin dhe zhvendosjen e shtetasve të vendeve të treta, kemi shprehur gatishmërinë tonë për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara në trajtimin e kësaj çështjeje sipas kushteve të përcaktuara”, tha ambasada për median amerikane.

Megjithatë deri më tani, edhe për mediat në SHBA mbetet e paqartë se kush do të dërgohet drejt Kosovës dhe nga cili vend mund të jenë ata.

Tradicionalisht, SHBA-të i përdorin marrëveshjet e tilla për të dëbuar emigrantë, të cilët vendet e origjinës nuk i marrin mbrapsht, në disa raste për shkak të marrëdhënieve diplomatike të tensionuara.

Ditën e sotme, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Përparim Kryeziu konfirmoi se u pranua kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për marrjen e emigrantëve të paligjshëm në pritje të riatdhesimit.

Negociatat me vendet e Ballkanit Perëndimor për marrjen e emigrantëve, Departamenti Amerikan i Shtetit i konfirmoi javën e kaluar.

Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se administrata e Presidentit Trump po ushtron trysni ndaj Serbisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit që të pranojnë emigrantë të dëbuar.

Qeveria amerikane është angazhuar në një fushatë dëbimesh të mijëra emigrantëve nga Venezuela, Kuba, Haiti dhe Nikaragua.

Më herët, Kosova është shprehur e gatshme të negociojë edhe me Mbretërinë e Bashkuar për ngritjen e qendrave të kthimit.

Kosova ka aktualisht një marrëveshje me Danimarkën për dhënien me qira të 300 qelive të burgut të Gjilanit për të strehuar të dënuar të huaj në këmbim të 200 milionë Eurove.