Qeveria e Kosovës ka marrë vendim sot në 14 mars, që të njohë dokumentet e Beogradit në Veri. Ky vendim bën që serbët në Kosovë të kenë leje qëndrimi 12-mujore, pa pasur nevojë për dokumente kosovare.
Në lidhje me këtë vendim të qeverisë në Prishtinë, ka reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama.
Rama shprehet në rrjetin social X se mirëpret koordinimin mes Kosovës dhe Bashkimit Europian në Ligjin për të Huajt. Kreu i qeverisë shqiptare shton se Tirana zyrtare e ka mbështetur dhe e mbështet një Kosovë drejt BE-së.
Postimi i kryeministrit Rama:
Ne mirëpresim koordinimin Kosovë – BE për Ligjin për të Huajt. Shkatërrimi i strukturave paralele është punë e vështirë. BE-ja duhet të tregojë po këtë guxim dhe të heqë masat ndëshkuese, të avancojë me aplikimin e Kosovës për anëtarësim. Një Ballkan Perëndimor i përfshirë plotësisht në BE nuk është bamirësi. Është Europa.
