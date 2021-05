Kosova-Covid/ Asnjë humbje jete, vetëm 35 raste të reja

KOSOVA

Kosova ka marrë një lajm të mirë sot pasi askush në 24 orët e fundit nuk ka vdekur nga COVID-19.

0 vdekje ka qenë bilanci i fundit teksa janë regjistruar 35 raste të reja.

9 raste pati Prishtina kurse qytetet e tjera kishin nga 4 ose më pak. Po ashtu 180 pacientë fituan betejën me COVID-19 në po kaq orë.

Në krahasim me dje Kosova sot ka shumë më pak raste ndaj COVID-19 teksa vendi po përparon me vaksinimin dhe po lehtëson masat.

NJOFTIMI NGA IKSHPK

Gjatë 24 orëve të fundit, në Laboratorin e Mikrobiologjisë Molekulare në IKShPK he laboratoret private me metodën RT-PCR, si dhe laboratoret publike dhe private me metodën RAT, janë testuar gjithsej 3.199 mostra të marra nga ShSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren, prej të cilëve rezultojnë 35 raste pozitive.

Brenda 24 orëve nuk është raportuar asnjë rast i vdekjes me SARS CoV-2 pozitiv.

Numri total i rasteve pozitive është 107.213 raste nga 588.812 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2 dhe 2.239 raste të vdekjes.

Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 180 pacientë derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 101.279 raste, kurse numri i rasteve aktive është 3.695.

Rastet pozitive janë nga komunat: Prishtinë 9 raste, Ferizaj 4 raste, Lipjan 4 raste, Mitrovicë 4 raste, Klinë 2 raste, Obiliq 2 raste, Prizren 2 raste dhe me nga një rast komunat Gjakovë, Gjilan, Malishevë, Pejë, Podujevë, Rahovec, Shtime dhe Viti.