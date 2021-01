Ambasadorja e Shteteve te Amerikes, Yuri Kim beri dhe njehere te qarte se korrupsioni ne Shqiperi do duhet te luftohet me te gjitha menyrat.

E pranishme ne aktivitetit “Llogaridhënia, Transparenca dhe Anti-korrupsioni: Duke Dëgjuar Zërat e së Ardhmes së Shqipërisë”, Ambasadorja Kim shprehu bindjen se Akademia amerikano-shqiptare e transparences, e mbeshtetur nga USAID, do te beje te mundur ndeshimin e ketij fenomeni.

“Korrupsioni dhe perceptimi për të, vazhdojnë të minojnë arritjet dhe progresin që është bërë. Shqipëria ka bërë hapa para, por korrupsioni rëndon çdo hap; në të vërtetë, nganjëherë detyron edhe kthim prapa.

Përgjigja ndaj korrupsionit nuk është vetëm ligje më të mira dhe më të forta, por një kulturë tjetër dhe pengesa sistematike.

Shqipëria duhet të jetë një vend ku korrupsioni jo vetëm që sjell ndëshkim dhe turp, por te jete gjithnje e më e vështirë per tu kryer. Këtu hyn Akademia amerikano-shqiptare e transparences”, deklaroi Kim!

Akademia amerikano-shqiptare e transparences eshte nje nisem e mbeshtetur nga USAID, pas termetit te 26 nentorit, e cila do te kete ne qender te punes se saj mbikqyren e fondoeve publike ne menyre sa me transaprente edhe per ti dhene fund korrupsonit si ne sektorin public dhe ate privat.

/a.r