Nga Spartak Ngjela

Koha po ecën drejt eliminimit përfundimtar të rrezikut epidemik, dhe kjo gjendje pozitive duhet të mbrohet me çdo mjet.

Korrupsioni i lartë shtetëror do të kërkojë hapjen me dhunë të karantinës.

Kjo është natyra e tij: me vdekjen masive të shqiptarëve ai do të kërkojë të krijojë destabilizimin shoqëror dhe, me të, të shpëtojë gjënë e vjedhur.

Korrupsioni politik shqiptar ka pasur shumë shpresë te epidemia e koronës, e cila në Shqipëri ndërkohë po shkon drejt fundit të vet.

Ky korrupsion primitiv tani po e sheh se me epideminë dështoi, prandaj ka filluar të kërkojë prishjen e dhunshme të karantinës në funksion të shpërthimit epidemik.

Kryeministri shqiptar nuk duhet të tërhiqet.

Kurse politika antikorripsion me kusht kundrejt qeverisë së Tiranës, e drejtuar nga Uashingtoni dhe Brukselit, duhet të vijojë në mënyrë të rreptë deri në masa ekstreme, mënjëherë

sapo të dalim nga gjendja e sigurisë antiepidemike.

Në të njëjtën kohë, korrupsioni shtetëror shqiptar duhet ta dijë se këtu drejton shkenca, dhe normat antiepidemike me fuqi ligjore tani mbrohen nga Kodi Penal.

Askush muk mund t’i shkelë kërkesat dhe kufizimet për mbrojte antiepidemike.

Eshtë e qartë që, me anë të vdekjes masive, korrupsioni i lartë shtetëror dhe krimi i organizuar do të kërkojë të shpëtojnë gjënë e vjedhur.

Këto orvatje duhet të goditën rëndë, nëse këta individë do të dalin me parulla anarkike kundër karantinës apo distancimit social.

Sot gjithçka duhet të drejtohet nga shkenca, kurse kundër pështjellimit social që kërkon përhapjen e epidemisë, duhet të funksionojë menjëherë Kodi Penal i amenduar tani së fundmi.