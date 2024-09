Avokati Idajet Beqiri u shpreh në Repolitix se nuk ka rast të dytë përveç rastit të Berishës me Malltezin kur një vendim i Këshillit të Ministrave bëhet jo për efekt kombëtar por për efekt personal, të dhëndrit të kryeministrit.

‘Nuk kemi të bëjmë me një vendim të Këshillit të Ministrave që është kombëtar. Nuk ka efekt kombëtar, efekt për një person, që është dhëndri jot. Më gjej një rast të dytë që është dhënë një pasuri publike që e ka marrë privati, i vetmi vendim me emër ka dalë, dhe për dhëndrin. Minimumi të mos merrte pjesë në mbledhje. Ai ka dhe shpërdorimin e detyrës. Kur të lexojmë vendimin do shikojmë si ka arsyetuar SPAK për shpërdorimin e detyrës. Konkurron edhe me korrupsionin pasiv, me pastrimin e produkteve. Bashkëpunëtor të tij është edhe Oerd Bylykbashin shefi i shtabit të ushtrisë, ministri i financave. Por do thoshte, për shpërdorimin e detyrës e gjithë kjo kupolë nuk e çojmë në gjyq sepse është parashkruar. Këtë gjë duhet ta shohim në dosjen e SPAK.’

/a.r