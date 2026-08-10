Korriku i vitit 2026 ishte muaji më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara, tha sot Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike (NOAA), në një analizë që përjashton Alaskën dhe Hawaiin.
Temperatura mesatare në Shtetet e Bashkuara kontinentale arriti në 24.9 gradë Celsius muajin e kaluar, më e ngrohta që nga fillimi i mbajtjes së të dhënave në vitin 1895, konfirmoi agjencia qeveritare, duke thyer rekordin e vendosur në vitin 1936.
Me gati 25 gradë Celsius, kjo përfaqëson një temperaturë mesatare mujore 1.8 gradë Celsius më të ngrohtë se mesatarja e korrikut në shekullin e 20-të.
Korrikët e viteve 2012, 2006 dhe 2022 plotësojnë pesë vendet e para, duke demonstruar ndikimin e ndryshimeve klimatike.
Temperaturat në Shtetet e Bashkuara perëndimore ishin më të lartat krahasuar me nivelet normale sezonale.
Uajomingu u prek veçanërisht, me temperatura 2.8 gradë Celsius mbi normalen.
Thatësira po përjetohet gjithashtu në vend, me 48% të shtetit (duke përjashtuar Alaskën dhe Hawaiin) të prekur në shkallë të ndryshme, sipas Shërbimit Kombëtar të Motit.
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