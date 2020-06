Një operacion i policisë së Tiranës i koduar “Korrieri”, ka vënë në pranga një person duke shpërndarë drogë.

Efektivët e komisariatit Nr. 2, bënë arrestimi në flagrancë të E. P., 32 vjeç, banues në Tiranë.

Gjatë operacionit, punonjësit e policisë e kanë konstatuar shtetasin E. P., në rrugën “Ndre Mjeda”, duke mbajtur në dorë qese në të cilat dyshohej se kishte lëndë narkotike.

I riu sapo ka parë shërbimet e policisë i ka hedhur qeset në tokë dhe ka tentuar të largohet, por është kapur nga punonjësit e policisë.

Pas kontrollit, shërbimet kanë konstatuar se qeset ishin të mbushura me lëndë narkotike të dyshuar cannabis sativa, me peshë 342 gramë, një pjesë e ndarë në 207 qese të vogla farmaceutike, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, së bashku me 1 aparat celular.

Ndaj të dyshuarit materialet iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike”.

/a.r