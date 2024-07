Ditën e diel u çel segmenti i ri Thumanë-Kashar, një autostradë 21 km e gjatë ku makinat mund të lëvizin me shpejtësi deri në 130 km/h. Zëvendëskryeministrja, njëherësh Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, shpjegoi mëngjesin e së hënës në “Aldo Morning Show” në Tv Klan se kjo rrugë shkurton më shumë se një orë kohë për automjetet.

Rruga është përfunduar për 15 muaj dhe i përket Kategorisë A. Ky aks është i pari i Korridorit Blu i cili më pas do të vijojë në hapjen e disa segmenteve të reja ku i pari do të jetë Thumanë-Miloti.

Belinda Balluku: Ky është standard i kategorisë A, është kategoria më e lartë e kritereve europiane të korridoreve, të trafikut rrugor. Unë besoj në të gjtha parametrat, pasi ne kemi qenë shumë insistues në efektin e kohës, kishim një kërkesë që ta kapnim këtë sezon dhe të mos i lejonim edhe një herë të vuanin trafikun e tmerrshëm të Fushë-Krujës, jo vetëm shqiptarët, por edhe turistët e huaj, kështu që efekti i kohës ka qenë i rëndëisshëm për ne, por nga ana tjetër nuk kemi toleruar në cilësi. Është kategori A, kështu janë autostradat e reja europiane sepse nuk janë të gjitha autostradat europiane të kategorisë A, nëse kujtojmë një pjesë të Italisë apo pjesë të tjera, janë edhe ato të amortizuara nga vitet. Ky është një kriter i vendosur vitet e fundit në Europë që do të implementohet në të gjithë Korridorin Blu.

Aldo: Korridori Blu do të thotë nga?

Belinda Balluku: Korridori Blu do të thotë nga Muriqani deri në Kakavijë. Ndërkohë dorëzuam, kjo është dallëndyshja e parë e kategorisë A për Korridorin Blu, më pas vazhdon Thumanë-Miloti, lidhet këto ditë kontrata.

Aldo: Kjo është ajo që i thoshim “rruga e vdekjes?”

Belinda Balluku: Pikërisht. Ne do të hapim garën për me Milot-Balldrenin që është shumë e rëndësishme, është ajo pjesa ku ndahet Shkodra me Lezhën dhe më pas për ta çuar deri në kufi. Në pjesën jugore kemi dy lote shumë të rëndësishme të cilat do të fillojnë menjëherë nga puna që është nga rrethrrotullimi ku mbaron kjo rrugë ku ne jemi sot që shkon deri në drejtim të Lekajt. Lekaj nuk është vendndodhje shumë e dëgjuar për drejtuesit e automjeteve, kështu që unë po e quaj Rrogozhinë, pra është lidhja me Rrogozhinën, është një rrugë totalisht e re që do të hapet nga fillimi në fund, nuk ekziston. Ajo vazhdon në drejtim të Citypark-ut dhe del në kodrat e… Kuç quhet zona atje, kodrat e Vorës dhe më pas ndjek gjithë rrugën e Ndroqit. Ka qenë një gjurmë e vjetër e ushtrisë të cilën është ndjekur deri diku dhe tashmë vazhdon e bëhet projekti. Del e shkurtuar, ajo do të jetë më komplekse për të thënë të drejtën, kjo ka qenë gjeologji më e mirë dhe më fushore.

Aldo: Dukesh që je përfshirë, vetëm nga ato emrat që ne s’i dimë fare.

Belinda Balluku: Ka Vora Kuç, po dhe është pjesa më e lartë, kodrat e Vorës. Janë njësoj si kuçiotët e Vlorës, edhe këta të Vorës që ta dish. Është një segment më kompleks sepse do të ketë ura, disa tunele të vogla, gjeologjia e Tiranës nuk është gjeologji e mirë pasi është shtuf dhe është shumë e vështirë të ndërtosh vepra infrastrukturore që kërkojnë qëndrueshmëri në zonë, por jam e sigurt që kompanitë shqiptare tashmë e kanë aftësinë për të ndërtuar vepra të mëdha, duket edhe nga rruga ku ndodhemi sot. Më pas, nga Rrogozhina do të vazhdojë në drejtim të bajpasit të Fierit.

/a.r