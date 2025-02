Korpusi i laboratorëve të referencës pranë Institutit të Shëndetit Publik është një hapësirë moderne prej 2900 m², e cila po ndërtohet me buxhetin e shtetit.

Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale pamje nga ky kantier, një investim që sipas tij “do të garantojë trefishim të kapaciteteve laboratorike dhe rritje në nivel më të lartë të biosigurisë sipas standardeve të BE-së”.

Në pamjet e publikuar nga kreu i qeverisë në rrjetet sociale, ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Albana Koçiu e shoqëruar nga Drejtoresha e ISHP-së, Eugena Tomini ka inspektuar punimet që vijojnë për ndërtimin e korpusit modern të Laboratorëve të Referencës Kombëtare pranë ISHP-së, një investim i buxhetit të shtetit që përmirëson parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, rrit sigurinë shëndetësore kombëtare dhe forcon kërkimin shkencor në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve.

Sa i përket ndërtimit të laboratorëve të rinj të ISHP-së, Koçiu tha se ky objekt do të sigurojë akomodimin e shtatë laboratorëve të rëndësishëm.

Ajo tha se “do të vijojmë të investojmë në pajisje laboratorike, për të rritur kapacitetet diagnostikuese këtu në këto laboratorë, por sigurisht edhe për të përmirësuar të gjithë proceset e punës që kryhen në laborator. Për të gjitha ato patologji të cilat janë me rrezikshmëri të lartë, garantohet kushte sigurie maksimale me qëllim që të kryhen edhe ekzaminimet e nevojshme”.

“Laboratorët që po ndërtohen këtu janë sipas parametrave dhe standardeve të laboratorëve europianë duke ruajtur të gjitha protokollet me të cilat do të duhet që të zbatojnë laboratorë të tillë. Ky mund të jetë si një binjakëzim edhe me laboratorët e tjerë si motra europianë, për vlerësime dhe studime që mund të shërbejnë edhe në rajon. Këtu janë të vendosura edhe laboratorë të tjerë të rëndësishëm, të ujit, cilësisë së ajrit, të cilësisë së ushqimeve për të mbrojtur dhe garantuar sigurinë e shëndetit të popullatës”, vijoi Koçiu.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Albana Koçiu deklaroi se “me rritjen e kapaciteteve këtu mundësojmë që të kryhen diku tek 35 mijë ekzaminime laboratorike në situate të qeta, por që sigurisht edhe në situata epidemiologjike, të kemi kapacitete dyfishuara të ekzaminimeve që kryhen në këto laboratore. Por edhe duke qenë një laborator kombëtar reference, patjetër që ngrihet në një nivel tjetër edhe sa i përket ekselencës dhe kërkimeve shkencore që kryhen këtu”.

Korpusi i laboratorëve të referencës kombëtare të Institutit të Shëndetit Publik po ndërtohet në një sipërfaqe prej 2900 m2 ku dhe i cili do ketë nivelin më të lartë të biosigurisë sipas standardeve të BE-së ku trajtimi i agjentëve biologjikë me rrezik të lartë, bëhet në nivele më të larta mbrojtje për shëndetin e specialistëve, krahasuar me nivelin që aktualisht ka.

Laboratorët do të pajisen edhe me aparatura të teknologjisë së fundit dhe me kushte bashkëkohore pune për ekspertët dhe stafin e ISHP-së duke garantuar përgjigje sa më efektive, në kohë dhe të sigurta për shëndetin publik.

Gjithashtu, me mbështetjen e buxhetit të shtetit do të rikonstruktohet edhe godina qendrore e ISHP-së.