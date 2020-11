Pandemia arrin një tjetër rekord në të gjithë botën, pasi janë tejkaluar 50 milionë infeksione me koronavirus me sakt janë 50,752,172. Vdekjet e përgjithshme kanë qenë 1,262,307 që nga fillimi i pandemisë, ndërsa një lajm i mirë është fakti se 35,801,661 e kanë fituar betejën me virusin.

Europa është kontinenti më i goditur me 12.6 milionë të infektuar nga të cilët kanë ndërruar jetë mbi 305 mijë njerëz. Më pas është Amerika Latinë me 11.6 milionë të infektuar, sipas worldometers.

Sipas Universitetit “Johns Hopkins”, vendi më i prekur janë Shtetet e Bashkuara me 10,288,480 e ndjekur nga India me 8,5 milionë dhe më pas Brazili me 5,6 milionë njerëz të infektuar me koronavirus.

Një rekord i ri edhe në Iran, në këtë rast për vdekjet: 459 në një ditë, duke e çuar totalin në mbi 38 mijë. Vendi është goditur më rëndë në Lindjen e Mesme.

Në Evropë, ekziston shqetësimi rreth llojit të ri të virusit që po përhapet nga vizonët, te njerëzit në Danimarkë. Mbretëria e Bashkuar u ka kërkuar të gjithë transportuesve jo-Britanikë të vetë-izolohen për 14 ditë nëse do të hyjnë në vend. Përveç kësaj, shqetësimi po rritet në lidhje me lajmet se sistemi shëndetësor është në gjendje të gjurmojë më pak se 60% të kontakteve nga njerëz pozitivë. Në disa qytete, spitalet kanë pezulluar të gjitha vizitat jo urgjente dhe operacionet kirurgjikale në mënyrë që pacientët Covid-19 të mund të trajtohen.

Edhe në Francë, e cila mbetet e bllokuar, emergjenca vazhdon të jetë e lartë: autoritetet presin të dhënat e fundit të javës, për të vlerësuar nëse efektet e para të izolimit janë të dukshme. Dhe në Gjermaninë fqinje, ku bllokimi është “i pjesshëm”, mijëra njerëz dolën në rrugë për të demonstruar kundër masave anti-covid.. Në vend, kishte më shumë se 16 mijë raste të reja në një ditë.

Ndërsa kufizimet e reja kanë hyrë gjithashtu në fuqi në Poloni dhe Greqi, Portugalia do të ketë një shtetrrethim natën që nga dita e sotme.

g.kosovari