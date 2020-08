Policia italiane ne Ankona ka sekuestruar sot nje sasi te madhe maskash, qe dyshohet se vinin nga Shqiperia.

Sipas mediave fqinje, policia ka sekuestruar dhjetë mijë maska ​​me filtra pëlhure të në portin e Ankonës nga Guardia di Finanza dhe Zyra e Doganave.

Pajisjet mbrojtëse nuk kishin asnjë indikacion të origjinës, paketimi ishte me shpjegim italisht, nderkohe qe në realitet ato thuhet se vinin nga Shqipëria. Piekrisht mashtrimi per origjinen u be edhe shkak per hetime dhe konfiskimin e tyre.

Sipas hetuesve, paketimi mund të kishte mashtruar konsumatorin në lidhje me vendin e vërtetë të prodhimit të maskave. Per raste te tilla ligji italian parashikon gjobe nga 10 mijë ne 250 mijë euro.

