Për të dytën ditë radhazi në vendin tonë nuk është shënuar asnjë viktima nga COVID-19. Në 24 orët e fundit janë shënuar vetëm 14 raste të reja, ndërsa janë shëruar 48 pacientë.

Nga 3,057 testime të kryera kanë rezultuar pozitivë 14 qytetarë, të identifikuar në këto bashki: 5 raste në Tiranë, nga 2 raste në Shkodër, Devoll, nga 1 rast Kavajë, Mat, Gjirokastër, Kamëz, Skrapar.

Aktualisht në spitalet Covid po trajtohen 35 pacientë, nga të cilët 7 pacientë janë në terapi intensive.

Në 24 orët e fundit janë shëruar 48 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 129,521 që nga fillimi i epidemisë.

Gjatë ditës së sotme, me uljen e rasteve dhe shtrimeve në spitale për shkak të koronavirusit është mbyllur edhe COVID 2 ‘Shefqet ndroqi’ duke iu kthyer punës së tij primare, atë të kurimit të sëmundjeve respitarore dhe pneumologjisë. Spitali “Shefqet Ndroqi”, i përshtatur si COVID/2 do t’i rikthehet sërish funksionit të Sanatoriumit, pasi rreth 17 pacientët e infektuar do të transferohen te Spitali Infektivi në Tiranë.

Statistika (2 Qershor 2021)

Raste të reja ditore 14

Të shëruar në 24 orë 48

Të shtruar në spitale 35

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 3,057

Testime totale 726,739

Raste pozitive 132,351

Raste të shëruara 129,521

Raste Aktive 379

Humbje jete 2,451

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 128

Korçë 63

Shkodër 59

Berat 33

Lezhë 25

Elbasan 23

Vlorë 13

Gjirokastër 14

Durrës 6

Kukës 6

Fier 4

Dibër 5

/b.h