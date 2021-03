Më 22 shkurt, presidentja e Komitetit Kombëtar të Vaksinimit, Znj. Maria Theodoridou, kishte deklaruar se çrrënjosja e koronavirusit është e pamundur, por ai mund të bashkëjetojë paqësisht me njerëzit falë vaksinimeve dhe sëmundjeve natyrore.

Në të vërtetë, provat ndërkombëtare, veçanërisht nga vendi i modelit të vaksinimit, Izraeli, kanë treguar se vaksinat janë efektive kundër transmetimit të COVID-19 dhe SARS-CoV-2.

Përveç kësaj, ata që janë rikuperuar nga sëmundja është zbuluar të kenë imunitet që i mbron ata nga një ri-infeksion i mundshëm ose sëmundje më serioze.

Pra, cili do të jetë rezultati i pandemisë sipas të dhënave shkencore? A do të ndjekë COVID-19 rrugën e fruthit me imunitet gjatë gjithë jetës pas vaksinimit ose sëmundjes fizike, apo do të vaksinohemi përsëri për shkak të mutacioneve?

Në një artikull, Dr. Luke O’Neill, Profesor i Biokimisë në Trinity College Dublin, analizon të dhënat në dispozicion dhe përpiqet t’i përgjigjet pyetjes së mësipërme.

Sëmundjet infektive dhe vaksinat janë një rast i veçantë i përgjigjes imune; Limfocitet T dhe limfocitet B të kujtesës do të mësojnë për virusin në kontaktin e parë dhe do të aktivizohen sa herë që ta gjejnë përsëri, por nuk ka një konstante të vendosur gjatë kësaj mbrojtjeje të fituar.

Faktorë të tillë si lloji i patogjenit, ashpërsia e sëmundjes fillestare, shëndeti i përgjithshëm dhe mosha luajnë një rol vendimtar.

Fruthi apo gripi?

Përgjigja është diku në mes. SARS-CoV-2 është më pak i qëndrueshëm sesa virusi i fruthit nga antitrupat e ngritur kundër natyrore ose artificiale kanë një jetëgjatësi, sipas një studimi, por më shumë sesa në virusin e gripit i cili muton vazhdimisht duke tërhequr nevojën për të përsëritur vaksinat për shtame të reja.

Një tipar kryesor i koronavirusit të ri është proteina spike në sipërfaqen e saj ose e cila karakterizohet nga një ndryshueshmëri e lartë, duke e bërë punën e antitrupave të vështirë në rastin e mutacioneve dhe duke kërkuar vaksinim të përsëritur.

Në rastin e imunitetit të qelizave T, vaksinat e përsëritura mund të mos jenë të nevojshme, pasi edhe përgjigjja më e ulët imune mbron nga sëmundjet e rënda.

Një faktor kryesor këtu është sëmundja fillestare; nëse është e lehtë, limfocitet B dhe T të trupit nuk mund të zhvillojnë memorie të fortë kundër virusit, duke rritur rrezikun e ri-infektimit dhe sëmundjeve më serioze.

A do të bëhet e nevojshme ri-vaksinimi?

Superioriteti i imunitetit artificial përmes vaksinimit ndaj natyralit – si në rastin e vaksinës Moderna – manifestohet në parandalimin e mekanizmave të përparuar me të cilët viruset sulmojnë proteina specifike të imunitetit, të tilla si SARS-CoV-2.

Megjithëse sëmundja siguron një shkallë të imunitetit natyror ndaj ri-infeksioneve, përfundon Dr. O’Neill, doza të përsëritura të vaksinave të reja mund të jenë të nevojshme për grupet e ndjeshme, kryesisht për shkak të shtameve të sapo mutuara.

Nëse nevojiten vaksina të reja, COVID-19 do të evoluojë në standardin e gripit me vaksinime të përsëritura. Nëse jo atëherë, si në fruth, i vetmi rrezik do të jetë për ata që nuk pranojnë të vaksinohen.

/a.r