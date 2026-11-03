Koreja e Veriut ka testuar raketa strategjike lundruese, raportoi të martën agjencia zyrtare e lajmeve KCNA, pas një prove të raketave lundruese të afta të mbajnë municione thërrmuese.
Testi, i cili u zhvillua dje, lejoi “të përsoset aftësia për të kryer një sulm vertikal kundër një objektivi, duke përmirësuar manovrimin në fazën përfundimtare fluturimin e raketës lundruese”, shkroi KCNA.
“Koka luftarake me madhësi mesatare, e montuar në një raketë lundrimi, është e aftë të shndërrojë një sipërfaqe prej pesë deri në gjashtë hektarësh në hi me fuqinë e saj maksimale”, sipas të njëjtit burim.
Një zyrtar i Koresë së Veriut tha se testi u krye “sepse forcat tona të armatosura duhet të mbrojnë sigurinë e vendit dhe të pengojnë kërcënimet e të gjitha llojeve”.
Ndryshe nga testet e raketave balistike, testet e raketave me kruiz nuk janë të ndaluara në Phenian .
Koreja e Jugut nuk njoftoi për stërvitjet e Koresë së Veriut, as para të dielës dhe as dje të hënën.
“Nëse do të vazhdojmë apo jo me njoftimet, varet nga një vlerësim i thelluar ushtarak, i cili merr në konsideratë mbrojtjen e aseteve dhe aftësive të mbikëqyrjes dhe zbulimit, sigurinë operacionale dhe faktorë të tjerë”, u tha gazetarëve të hënën Jang Do-yang, një zëdhënës i Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë së Koresë së Jugut.
“Forcat tona të armatosura nuk i njoftojnë të gjitha lëshimet nga Koreja e Veriut”, përmblodhi ai.
Koreja e Veriut ka kryer disa teste armësh në javët e fundit, duke përfshirë dronë nënujorë, raketa hipersonike dhe municione thërrmuese.
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Burimi: Botë
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