Koreja e Veriut lëshoi raketa të mërkurën, drejt Detit Lindor, ose Detit të Japonisë sipas Tokios, në sfondin e një përshkallëzimi të ri të tensionit për shkak të akuzave amerikane kundër Phenianit për pirateri kibernetike.
Shefat e Shtabit të Përbashkët të Koresë së Jugut thanë se zbuluan “lançime raketash nga zona Sondok në Korenë e Veriut drejt Detit Lindor”.
Koreja e Jugut dhe SHBA-ja “po kryejnë aktualisht një analizë të detajuar të karakteristikave të sakta të raketave” që u lançuan, sipas të njëjtit burim.
Koreja e Veriut, një vend me arsenal bërthamor, kohët e fundit ka testuar sisteme të ndryshme armësh, duke përfshirë mjete ajrore pa pilot, një lloj të ri torpedoje të drejtuar me precizion dhe një raketë hipersonike me rreze të mesme veprimi.
Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve KCNA, Pheniani të hënën kreu teste të raketave strategjike lundruese dhe të tjerave të afta të mbajnë një kokë luftarake të përbërë nga municione thërrmuese.
Testi i ri erdhi në sfondin e një përhapjeje të incidenteve të lidhura me Korenë e Veriut.
Kim Yo Jong, motra e udhëheqësit të Koresë së Veriut Kim Jong Un, tha sot se Pheniani do t’i japë një përgjigje të fortë “politikës së vazhdueshme armiqësore” të Shteteve të Bashkuara.
Dje, Kim kishte kritikuar ashpër akuzën e FBI-së se Koreja e Veriut qëndronte pas një sulmi kibernetik rekord ndaj platformës së kriptomonedhave Binance, i cili shkaktoi një humbje prej 6.3 miliardë eurosh, duke theksuar se Pheniani “kundërshton me vendosmëri” sulmet kibernetike.
Donald Trump, i cili krenohet me një marrëdhënie të mirë personale me udhëheqësin e Koresë së Veriut, përmendi mundësinë e një samiti në nëntor gjatë turneut të tij në Azi. Por, ashtu si në të njëjtën kohë vitin e kaluar, nuk ka pasur asnjë tregues pozitiv nga pala tjetër.
Kim theksoi se Pheniani nuk ka “asnjë arsye” për t’u rikthyer në dialog me SHBA-në.
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Burimi: Botë
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