Në Boboshticë u organizua “Tregime Fshati”, një festë që bashkoi traditën, shijet dhe mikpritjen e banorëve vendas.
Amvisat gatuan receta tradicionale, si lakrori me dy petë, duke ndarë sekret e kuzhinës me të ftuarit.
Vizitoret nuk u mjaftuan vetëm degustim por provuan vetë të hapnin petët.
Rakia e manit shkëlqente në ngjyrën e saj karakteristike, ndersa burrat e Boboshticës rrëfyen me krenari procesin e distilimit.
“Tregime Fshati” solli jo vetëm shije dhe aromë, por edhe ndjesinë e kthimit te rrënjët, një udhëtim që bashkon të shkuarën me të tashmen.
Ndërsa qyteti i Korçes u kthye në një skenë të hapur koncertale. Parada e Bandave Frymore pushtoi qytetin në kuadër të Festivalit Ndërkombëtar të Bandave Frymore “Lulu Fest”.
Marrin pjese 150 artistë nga Shqipëria, Kosova, Italia dhe Kroacia, ndërsa qindra qytetarë dhe vizitorë i ndoqën nga afër.
Festivali do të vazhdojë deri te dielen me performanca të shumta në rrugët e qytetit.
